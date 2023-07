Nach NS-Tattoo im Freibad in Braunau: Verdächtiger wurde festgenommen

Der Mann, der im Juli seine NS-Tattoos im Braunauer Freibad zur Schau gestellt haben soll, ist am Freitagabend festgenommen worden. Der Innviertler ist in der Neo-Nazi-Szene bereits bekannt.

Am 9. Juli dieses Jahres hat ein möglicher Fall von NS-Wiederbetätigung im oberösterreichischen Braunau für Wirbel gesorgt. Ein Mann soll im Freibad seine Tattoos mit dem Nazispruch "Blut und Ehre" offenbart haben. Die Polizei war alarmiert worden, ist aber nicht eingeschritten. Wie der "Kurier" am Samstag berichtet, ist es in den Abendstunden am Freitag zu der Festnahme eines Verdächtigen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Ried und auf Betreiben des Verfassungsschutzes gekommen.

"Tätowierungen verstoßen gegen Verbotsgesetz"

Bei der Besichtigung des Oberkörpers sollen eindeutig die von zwei Deutschen im Bad beobachteten Tattoos identifiziert worden sein. "Diese Tätowierungen verstoßen gegen das Verbotsgesetz", erklärt Staatsanwalt Alois Ebner im "Kurier". Am Sonntag soll der 32-jährige Innviertler von einer Richterin vernommen werden. Dann fällt die Entscheidung über die Verhängung der U-Haft. Der Verdächtige bestreitet, dass er je in dem Freibad in Braunau war. Der Mann ist bereits zwei Mal nach dem Verbotsgesetz einschlägig vorbestraft und der Polizei seit Jahren als Neo-Nazi bekannt.