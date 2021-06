Nach Rafting-Unfall in Osttirol: 28-Jähriger tot gefunden

Nach einem Raftingunfall auf der Isel in Osttirol ist ein 28-jähriger Einheimischer am Montag tot aufgefunden und geborgen worden. Eine Spaziergängerin hatte die Leiche des Mannes auf einer Schotterbank mitten im reißenden Fluss und rund fünf Kilometer vom Unfallort entfernt gesehen, berichtete der ORF Tirol. Laut Polizei war ein mit vier Personen besetztes Boot von Matrei in Richtung Huben unterwegs gewesen, als es vermutlich auf einen großen Stein auflief und kenterte.

SN/APA (Webpic)/hex Ein 28-Jähriger wurde nach einem Raftingunfall tot aufgefunden.