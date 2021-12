Nach Razzia gegen Muslimbrüder: Gericht gibt Liegenschaften frei

Auch mehr als ein Jahr nach der Razzia gegen die Muslimbruderschaft dauert die Auswertung der beschlagnahmten Unterlagen und Datenträger an. Unterdessen punkten wieder Beschuldigte nach Beschwerden bei Gericht.

Das Oberlandesgericht (OLG) Graz gab kürzlich zehn Beschwerden statt, mit denen sich Beschuldigte zur Wehr gesetzt hatten, gegen die wegen Umtriebe der fundamentalislamischen Muslimbruderschaft in Österreich ermittelt wird. Die Beschlagnahme von zahlreichen Liegenschaften wurde aufgehoben. In jenen Fällen, in denen vom Landesgericht eine Kaution festgesetzt und bezahlt worden war, erhalten die Beschwerdeführer das Geld zurück. Die OLG-Entscheidung eines Drei-Richter-Senats ist rechtskräftig.

Zusammenfassend wurde sie damit begründet, dass zum Zeitpunkt der Beschlagnahme die Verdachtsmomente dafür, dass die Eigentümer der ...