Deutsche, die aus dem Mittelmeerland kommen, dürfen nur dann ohne negativen Coronatest einreisen, wenn sie ohne Unterbrechung durch das Land fahren. Der Polizeisprecher sagt: "Lückenlose Kontrolle ist kaum möglich."

Nach dem fluchtartigen Aufbruch aus dem Corona-Risikogebiet Kroatien am Wochenende ist es an der südlichen Staatsgrenze Österreichs zu Slowenien ruhig geworden. "Am Wochenende waren noch bis zu drei Stunden Stau. Die Lage hat sich beruhigt. Es gibt nur mehr den ...