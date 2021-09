Nach Rettung wollen Afghanen aus Italien weg

Zahlreiche Afghanen, die aus Kabul nach Italien ausgeflogen wurden, machten sich auf nach Deutschland. Einige wurden nun aufgegriffen.

Es dauerte nur wenige Tage, bis sich nach dem Ende der dramatischen Evakuierungsaktion vom Flughafen in der afghanischen Hauptstadt Kabul die ersten Geretteten auf den Weg in andere EU-Länder machten. Die deutsche Bundespolizeiinspektion Rosenheim im benachbarten Bayern griff seit Ende August bereits in drei Fällen Afghanen auf, die nicht in ihrem Asylland Italien bleiben wollten. Sie waren mit einem Auto, mit einem Reisebus sowie in einem Fernzug unterwegs und wurden nach der Durchreise durch Österreich kurz nach der illegalen Einreise ...