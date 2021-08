Nach Riesencluster in Flachau setzen Skilehrer auf Impfpflicht

90 Coronafälle gab es im Jänner bei dem Kurs im Pongau. Die Ausbildungen mussten gestoppt werden. So weit soll es in der nächsten Saison nicht mehr kommen.

Nach der Sommerpause will der Salzburger Skilehrerverband Ende Oktober wieder mit den Aus- und Weiterbildungen am Kitzsteinhorn beginnen. Laut dem SBSSV durchlaufen jährlich rund 1000 Teilnehmer die Kurse. Für den kommenden Winter ist die Nachfrage offenbar besonders groß. "Wir sind bummvoll. Wir haben so viele Anmeldungen wie noch nie", sagt Obmann Gerhard Sint.

Das führt Sint auch darauf zurück, dass im vorigen Jänner die Ausbildungskurse abrupt abgebrochen werden mussten. In Flachau hatten sich von 152 Teilnehmern zumindest 90 mit dem Coronavirus infiziert - trotz eines "umfassenden Sicherheitskonzepts", wie die Verantwortlichen danach beteuerten. So weit soll es im nächsten Winter nicht mehr kommen. Als Konsequenz seien nicht nur die Kurse verkleinert und die Gruppen auf mehrere Unterkünfte verteilt worden. Der Österreichische Skischullehrerverband führt zudem eine Impfpflicht für Teilnehmer und Ausbilder ein. Akzeptiert werde auch, wenn jemand in den vergangenen sechs Monaten infiziert gewesen sei, sagt Sint. Er rechtfertigt den Schritt so: "Wir sehen uns außerstande, unsere Skilehrerausbildungen fertig zu machen, wenn wieder ein Coronafall auftaucht."

Nur der Vorarlberger Landesverband trägt den Beschluss der übrigen Bundesländer nicht mit. Dessen Obmann Conny Berchtold sagt, er persönlich sei hinter einer Impfpflicht gestanden, "weil das ein richtiger Ansatz ist". Bei den Ausbildern sei das aber mehrheitlich auf Ablehnung gestoßen. Denn wenn in weiterer Folge auch die Skischulen auf eine Impfpflicht bei den Instruktoren bestehen würden, käme dies einem Berufsverbot für ungeimpfte Skilehrer gleich.

Der Verband setze in seinen Kursen weiter auf die 3-G-Regel und ein "relativ enges Hygienekonzept" - nicht Geimpfte müssen demnach alle zwei Tage zum Test. "Damit haben wir eine genauso hohe Sicherheit, wie wenn alle geimpft wären", meint Berchtold. In der vergangenen Saison habe es mit diesem Konzept im Gegensatz zu Salzburg keinen Coronafall gegeben.

"Wenn sie das so sehen, glaube ich schon, dass sie auf dem falschen Dampfer sind", meint Salzburgs Skilehrerobmann Sint zum Vorarlberger Alleingang. Er sieht für die künftigen Arbeitgeber der Kursabsolventen Vorteile der Impfpflicht: "Die Skischulen werden auch froh sein, wenn sie geimpfte Mitarbeiter haben." Den rund 130 Salzburger Skischulen habe der Verband jedenfalls empfohlen, von den angestellten Instruktoren eine Impfung zu verlangen. Sint sagt, man sei optimistisch, nach dem Totalausfall der vergangenen Saison wieder einen "normalen Winter" zu erleben.

Politisch ist die Impfpflicht in einzelnen Berufen umstritten - auch unter den Bundesländern. In der Steiermark werden seit Anfang August Geimpfte bei der Aufnahme in den Landesdienst bevorzugt. Niederösterreich plant gar, für neue Beschäftigte ab September eine Impfung vorauszusetzen. In Wien müssen sich neue Mitarbeiter im Gesundheits- und Sozialbereich impfen lassen, ab Herbst ist das auch in den Kindergärten geplant.

Die Salzburger Landesregierung will hingegen keinen Alleingang unternehmen. "Das gehört gemeinsam mit der Bundesregierung diskutiert, sachlich abgewogen und dann österreichweit einheitlich geregelt", sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) kürzlich. Er gehe davon aus, dass es im September dazu eine Entscheidung geben werde. Haslauer sprach sich jedenfalls gegen eine generelle Impfpflicht aus. Private Arbeitgeber könnten ungeachtet dessen von ihren Mitarbeitern eine Impfung verlangen, betonte der Landeshauptmann.