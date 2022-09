Nach Schlepper-Unfall Fahrer aus Spital entlassen

Nach einem Unfall eines Schlepperfahrzeugs Sonntagfrüh bei Wallern (Bezirk Neusiedl am See) ist am Montagnachmittag der 43-jährige Lenker aus dem Spital entlassen und in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht worden. Zuvor hatten bereits elf der 15 weiteren Verletzten das Krankenhaus verlassen können. Vier Personen befanden sich noch in stationärer Behandlung, erklärte Helmut Marban, Sprecher des Landespolizeikommandos Burgenland, auf APA-Anfrage.

