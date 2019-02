Nach Schneefällen Lawinenwarnstufe 4 in Westkärnten

Nach den Schneefällen herrschte am Sonntag in den Bergen Westkärntens durchwegs Lawinenwarnstufe 4. Durch den Wind gibt es zahlreiche Triebschneeablagerungen, von Skitouren wurde durch den Lawinenwarndienst abgeraten. Stufe 4 herrschte in den Hohen Tauern, dem gesamten Bereich der Karnischen Alpen und den Gailtaler Alpen West.

SN/APA/DPA/PATRICK SEEGER In weiten Teilen Westkärntens herrscht Warnstufe 4