Nach Schneiden von Leberkäse: Streit in Feinkostabteilung

Der Kunde einer Supermarktfiliale in Wien-Leopoldstadt hat mit dem Bestellen einer Leberkäse-Semmel den rabiaten Streit zweier Angestellter zusätzlich mitgeliefert bekommen: Zwei Feinkostmitarbeiter gerieten sich am Freitag laut Polizei nach einem lange schwelenden Konflikt über Pausenzeiten und Mülltrennung in die Haare. Der 36-Jährige soll seinen 18-jährigen Kontrahenten dabei in den Würgegriff genommen und ihn mit einem Messer aus der Feinkostabteilung bedroht haben.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Nach dem Schneiden von Leberkäse wurde das Messer für Drohung benutzt