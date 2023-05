Nach SCS-Einbruch weiteres ausgebranntes Auto sichergestellt

Nach dem spektakulären Einbruch in der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling) vom Montag ist in Wien ein weiteres ausgebranntes Auto sichergestellt worden. Es bestehe ein Tatzusammenhang, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Donnerstag. Die Ermittlungen laufen in Zusammenarbeit mit ausländischen Polizeibehörden.

BILD: SN/APA/DOKU-NÖ/DOKU-NÖ Ausgebrannter Pkw bei der SCS