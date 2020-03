Nach sieben Lawinentoten am Wochenende: Die Gefahr für Bergsportler bleibt groß

Lawinenabgänge forderten am Wochenende sieben Menschenleben. Hinzu kamen zahlreiche Verschüttete, die großes Glück hatten. In den kommenden Tagen verschlechtert sich die Wettersituation in den Bergen weiter.

SN/apa (symbolbild) Lawinengefahr: Gerade bei Kaiserwetter ist erhöhte Vorsicht geboten.