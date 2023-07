Nach Skandal um Schwarzarbeit bei Covidtests: Salzburg bei Strafen vor Wien

In der aktuellen Statistik des Finanzministeriums liegt Salzburg vor Wien an der Spitze. Probleme bei Covidtests an Schulen im Vorjahr sind der Grund dafür. Im ersten Quartal 2023 entfielen mit 2,3 Millionen Euro mehr als ein Drittel aller beantragten Geldstrafen (insgesamt fast 7 Millionen Euro) auf Unternehmen aus Salzburg. Betroffen seien vor allem Leiharbeitsfirmen, hieß es.

BILD: SN/ROBERT RATZER Anfang 2022 wurde eine Arbeitsgemeinschaft mit Salzburger Beteiligung mit den Covid-Massentests an Schulen beauftragt, nun beantragte die Finanz wegen Hunderter Fälle von Schwarzarbeit Geldstrafen (Symbolbild).