Nach Skischuhverbot startet Ischgl die Taxi-App

Zwei der bekanntesten Tiroler Wintersportorte gehen in der nun angelaufenen Saison neue Wege, um den Strom der feiernden Gäste besser zu kanalisieren. In Ischgl dürfen Taxis nur noch mit einer Reservierung ins Ortszentrum fahren, aber nicht einfach in der Fußgängerzone mit laufendem Motor warten. In St. Anton am Arlberg hat sich dafür ein Gratis-Shuttle bereits bewährt.

SN/gerald stoiber Die Bar „Kitzloch“ zählt in Ischgl zu den bekanntesten Adressen beim Après Ski.