Nach SN-Artikel: "So viele wollten unseren Bauernhof kaufen"

Michaela Gruber ist Bäuerin und unfreiwillig kinderlos. Mit ihren eigenen Erfahrungen will sie nun anderen Betroffenen helfen.

Bäuerin, 50, kinderlos: "Und wer übernimmt dann einmal euren Hof?"

So hatte der Titel einer an gleicher Stelle erschienenen Geschichte im Oktober des Vorjahres gelautet. Michaela Gruber, Kronawendtbäuerin aus Thumersbach in Zell am See, hatte darin von ihrer Kinderlosigkeit gesprochen und den Erfahrungen, die sie gerade als Bäuerin damit macht - weil eine Landwirtschaft braucht ja in erster Linie einmal einen Hoferben. Für wen macht man denn sonst die ganze Arbeit?

Was nach Erscheinen des Artikels ...