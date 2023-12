Nach Störung einer Messe im Wiener Stephansdom in U-Haft

Ein 29-jähriger Mann, der Medienberichten zufolge am vergangenen Sonntag eine Heilige Messe im Stephansdom gestört hatte und am darauf folgenden Tag zwei Domaufseher mittels eines Schraubenziehers mit dem Kopfabschneiden bedroht haben soll, befindet sich in U-Haft. Das bestätigte Judith Ziska, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, am Sonntagnachmittag der APA. Gegen den gebürtigen Syrer wird im Zusammenhang mit dem Schraubenzieher wegen gefährlicher Drohung ermittelt.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Unbotmäßiges Auftretren im Stephansdom brachte Mann ins Gefängnis