Nach Supermarktüberfall in NÖ sucht Polizei zwei Verdächtige

Die Polizei sucht nach dem Überfall auf eine Supermarktfiliale in Günselsdorf (Bezirk Baden) am Samstag nach zwei Männern im Alter von 25 bis 30 Jahren. Die beiden Räuber flüchteten aus dem Geschäft mit Bargeld in unbekannter Höhe. Zuvor hatten sie im Gebäude fünf Personen gefesselt. Dabei handelte es sich um vier Angestellte und einen Kunden, berichtete die Exekutive am Sonntagnachmittag.

SN/APA/THOMAS LENGER/MONATSREVUE.AT Verletzt wurde bei dem Überfall niemand