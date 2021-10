Nach Terroranschlag wurde "größter Tatort Wiens" untersucht

Ein Jahr nach dem Terroranschlag vom 2. November 2020 in Wien haben am Donnerstagnachmittag die Polizeieinheiten, die vor allem mit der Tatortarbeit beschäftigt waren, Resümee gezogen. Der stundenlange Einsatz am "größten Tatort von Wien", der hochkonzentriert und akribisch abgehandelt wurde, war auch für die Einheiten im ersten Moment "unwirklich", wie sie bei einem Pressetermin in der Rossauer Kaserne berichteten.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU "Unwirklicher" Moment nach jahrelanger Übung