Nach dem tödlichen Schulwegunfall am Donnerstag bei dem in Wien ein Kind am Schutzweg von einem rechtsabbiegenden Lkw tödlich verletzt wurde, hat der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) verstärkte Maßnahmen gegen den "toten Winkel" gefordert. Konkret brauche es eine verpflichtende Nachrüstung mit Abbiegeassistenten und Spiegel, auf EU-Ebene die raschere Umsetzung der Vorgaben für neue Lkw.

SN/APA/HANS PUNZ Der tote Winkel ist für Lenker nicht einsehbar