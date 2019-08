Nach Tötung Hochschwangerer: Kärntner in U-Haft genommen

Nach der Tötung einer hochschwangeren Kärntnerin in der Nacht auf Samstag ist am Dienstag ein 35-jähriger Kärntner über Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft genommen worden. "Die dem Gericht vorliegende Indizienkette begründet den dringenden Tatverdacht des Mordes", sagte Gerichtssprecher Christian Liebhauser-Karl auf Anfrage der APA. Geständnis gibt es bisher keines.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Die Frau lebte allein mit ihren drei Kindern in der Wohnung