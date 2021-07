Nach Tötung von Mädchen: ÖVP nimmt Bundesverwaltungsgericht ins Visier - vierter Verdächtiger gesucht

Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) fordert, dass Justizministerin Alma Zadic (Grüne), die Dienstaufsicht einschaltet und überprüfen lässt, warum die Berufung des tatverdächtigen Afghanen so lange nicht entschieden wurde, obwohl es eine Frist von drei Monaten gab. Und Edtstadler sagt auch, dass durch eine raschere Entscheidung die Tötung des Mädchens verhindert hätte werden können.

Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung und die Tötung eines Mädchens (13) durch mehrere afghanische Asylbewerber hat Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Donnerstag zu einem runden Tisch geladen, um Konsequenzen aus diesem Fall zu beraten. Nachher nahm Edtstadler zu den Ergebnissen Stellung.

Dabei forderte sie Justizministerin Alma Zadic (Grüne) auf, die Dienstaufsicht einzuschalten, diese solle untersuchen, warum das Bundesverwaltungsgericht nicht in den vorgeschriebenen drei Monaten über die Berufung eines der Hauptverdächtigen gegen seine Abschiebung entschieden habe. Und Edtstadler stellte auch in den Raum, dass die Tat durch eine gesetzeskonforme Vorgangsweise des Bundesverwaltungsgerichts möglicherweise verhindert hätte werden können.

Edstadler sagte auch, dass es Verschärfungen im Asylrecht geben sollte, um raschere Abschiebungen zu verhindern. Konkret geht es darum, dass Flüchtlinge, die ein Kapitalverbrechen begangen haben, auch abgeschoben werden können, wenn das Verfahren noch nicht beendet ist.

Bei dem runden Tisch wurden auch Zahlen präsentiert, dass Flüchtlinge, besonders auch Afghanen, bei Gewaltverbrechen und Sexualdelikten im Bezug auf ihren Bevölkerungsanteil deutlich überrepräsentiert seien. Der Direktor für Öffentlichkeit Franz Ruf sagte, dass sich die "Lage sehr dynamisch entwickle".

Dritter Verdächtiger in Haft, ein vierter gesucht

Am Mittwochabend hatte die Exekutive in Wien einen dritten Verdächtigen festgenommen. Auch dieser Mann soll sich im Tatzeitraum in der Wohnung eines bereits inhaftierten 18-jährigen Afghanen aufgehalten haben, als der 13-Jährigen dort Drogen verabreicht und sie anschließend missbraucht worden sein soll.

Beim dritten Verdächtigen handelt es sich um einen 23-jährigen, bereits amtsbekannten Afghanen. Er soll dem Vernehmen nach bereits wegen Suchtgiftdelikten verurteilt worden sein. Gesicherten Informationen der APA zufolge wird seit Dienstag nach einem 22-jährigen, mehrfach vorbestraften gebürtigen Afghanen mit Europäischem Haftbefehl gesucht.

Der dritte Mann wurde am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr bei der U-Bahn-Station Michelbeuern in Alsergrund von Beamten des Landeskriminalamtes gemeinsam mit Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) gefasst. Gegen ihn besteht der Verdacht, dass er "an der Tathandlung beteiligt gewesen sein dürfte, die zum Tod der 13-Jährigen geführt hat", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich.

Die "Kronen Zeitung" berichtete online, dass die Ermittler davon ausgehen, dass das Mädchen von einer Gruppe junger Männer missbraucht worden sein soll. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es seitens der Polizei nicht. "Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Weitere Tatverdächtige können nicht ausgeschlossen werden", sagte Dittrich.

Seit Montag befinden sich in dieser Sache ein 18 sowie ein 16 Jahre alter Afghane in Haft, die mittlerweile in die Justizanstalt Josefstadt überstellt wurden. Der 18-Jährige war in der Gemeindewohnung gemeldet, in der die Übergriffe auf die 13-Jährige stattgefunden haben sollen.

Die 13-Jährige war Samstagfrüh an einem Baum gelehnt vor der Wohnung des 18-Jährigen Tatverdächtigen in der Donaustadt gefunden worden. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Bei der Obduktion kam heraus, dass sie erstickt worden war. Am Montagabend wurden der 18-Jährige und ein 16-jähriger Landsmann festgenommen. Die Polizei kam durch Zeugenaussagen auf die Spur der Männer. Der Ältere wurde bereits dreimal gerichtlich verurteilt. Er bestritt in seiner Einvernahme, etwas mit der Tötung des Mädchens zu tun zu haben. Der Jüngere wiederum schwieg bisher.

Der 18-Jährige lebt seit Sommer 2015 in Wien. Er wurde von der Wiener Kinder- und Jugendhilfe in unterschiedlichen Einrichtungen betreut. Zuletzt wohnte er in der Gemeindebauwohnung in der Erzherzog-Karl-Straße. Der 16-Jährige war erst im April im Rahmen einer Familienzusammenführung nach Österreich gekommen und ist unbescholten.

Beide Afghanen waren am Mittwoch in die Justizanstalt überstellt worden. Ab diesem Zeitpunkt hat die Anklagebehörde 48 Stunden Zeit, um U-Haft-Anträge beim Landesgericht einzubringen. Die Staatsanwaltschaft hat auch bereits die Einholung mehrerer Fachgutachten - darunter ein Obduktionsgutachten zur Abklärung der genauen Todesursache sowie ein toxikologisches und ein molekular-genetisches Gutachten - in Auftrag gegeben.