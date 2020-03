Nach Überfall auf Geldtransporter in Linz entpuppte sich der Beifahrer als einer der Täter

Die Polizei konnte einen spektakulären Überfall auf einen Geldtransport der Post klären. Die Tat wurde offensichtlich im Verband zweier Familien aus dem Irak und Armenien durchgeführt.

Gut ein Jahr nach einem Überfall auf einen Geldtransporter der Post in Linz gaben Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch die Aufklärung des Falles bekannt. Ein Brüderpaar (22 und 23 Jahre alt) aus dem Irak und ein Armenier (21) sitzen in ...