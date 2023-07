Nach Unwetter in Kärnten evakuierte Häuser freigegeben

Nach einem schweren Hagelunwetter ist es am Dienstagnachmittag in der Gemeinde Feld am See (Bezirk Villach-Land) zu mehreren Murenabgängen beim Afritzer See und im Bereich der Gemeindestraße nach Hinterrauth gekommen. Mehrere Häuser der Ortschaft Hinterrauth mussten evakuiert und die B98, die Millstätter Straße, sowie die Gemeindestraße nach Hinterrauth für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Die drei betroffenen Häuser wurden am Mittwochvormittag wieder freigegeben, hieß es von der Polizei, die zwölf Personen durften zurückkehren. Laut Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) hatte es am Dienstagabend rund 450 Unwettereinsätze der Feuerwehren gegeben. Betroffen waren diesmal besonders der Bezirk Feldkirchen und der Wörthersee-Raum. Vermurte Straßen und umgestürzte Bäume sorgten aber auch in Unterkärnten für Probleme. Im Drautal im Bezirk Spittal lagen Hagelkörner stellenweise zentimeterhoch. Verletzt wurde durch die Unwetter niemand. Massive Ausfälle hatte es am Dienstagabend auch im Stromnetz gegeben. Weil das 110-KV-Leitungsnetz gleich an mehreren Stellen beschädigt war, waren zeitweise bis zu 15.000 Haushalte unversorgt. Im Laufe der Nacht reduzierte sich diese Zahl auf etwas mehr als 1.000, sagte Robert Schmaranz von Kärnten Netz auf APA-Anfrage. Der Einsatzschwerpunkt lag am Mittwoch vor allem im Bezirk Feldkirchen: "Hier sind wir mit der gesamten Mannschaft aus allen Landesteilen unterwegs und kommen in kleinen Schritten voran. Es gibt massive Schäden mit mehrfachen Mastenbrüchen, einige Schadstellen sind gar nicht zugänglich und müssen erst freigeschnitten werden. Es wird heute viel weitergehen, ob wir alles schaffen, kann ich aber noch nicht sagen."