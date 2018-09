Nach Unwetter rückt Bundesheer in Gemeinde Gasen an

Nach den massiven Unwetterschäden vom Freitagabend wird das Militärkommando Steiermark am Montag einen Assistenzeinsatz für die oststeirische Gemeinde Gasen (Bezirk Weiz) starten. Rund 50 Pioniere werden die zivilen Einsatzkräfte bei der Wiederherstellung der wichtigen Infrastruktur unterstützen, teilte das Verteidigungsministerium am Sonntag in einer Aussendung mit.

SN/APA (FF-GASEN)/FF-GASEN Die oststeirische Gemeinde wurde zum Katastrophengebiet erklärt