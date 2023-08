Nach Waffenfund bei "Rechts-Rockern" eine U-Haft weniger

Nach einem Haftprüfungstermin gegen sechs "Rechts-Rocker", die nach Hausdurchsuchungen in Ober- und Niederösterreich Ende Juni wegen Waffen-, Drogen- und NS-Devotionalien-Besitzes in U-Haft genommen worden waren, ist am Freitag ein Verdächtiger vom Landesgericht Ried freigelassen worden. Allerdings habe er "strenge Auflagen" erhalten, bestätigte Staatsanwaltschaftssprecher Alois Ebner einen Online-Bericht im "Kurier".

BILD: SN/APA/BMI/UNBEKANNT Ermittlungen nach Waffenfund noch am Laufen