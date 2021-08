Nach Wochenende weiter neue Fälle nach Kroatien-Festival

In Österreich steigt die Zahl der Corona-Infizierten in Verbindung mit dem Festival "Austria goes Zrce" auf der kroatischen Insel Pag stetig weiter. Mehrere Bundesländer meldeten am Montag neue zusätzliche Fälle. In Niederösterreich sind es mittlerweile 79 Erkrankte (plus drei seit Sonntag), in Tirol 43 (plus sieben seit Freitag) und in Wien laut aktuellem Letztstand 49. Zuletzt war die Zahl der infizierten Rückkehrer österreichweit auf mehr als 300 gestiegen.

SN/ng events und touristik