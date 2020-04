Nachbar rettete in Vorarlberg Mann aus brennendem Zimmer

Nach einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus in St. Gallenkirch im Montafon ist ein 48-Jähriger ins Krankenhaus Bludenz eingeliefert worden. Er wurde bewusstlos von einem Nachbarn entdeckt, der mit Wasserkübeln zu Hilfe geeilt war. Die Ursache des Zimmerbrandes am Samstag war laut Polizei vorläufig noch unklar.

SN/APA/Webpic/hex Die Feuerwehr war mit 40 Mann im Einsatz