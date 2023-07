Nachbar soll Zweijährige in Wien sexuell missbraucht haben

Ein 59 Jahre alter Österreicher soll am Dienstagabend in Wien-Hietzing die zweijährige Tochter seiner Nachbarin sexuell missbraucht haben. Während die Mutter in der Küche gekocht hat, soll der Verdächtige sexuelle Handlungen an dem Kleinkind vorgenommen haben, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Mutter reagierte geistesgegenwärtig, sperrte die Wohnungstür zu und sich und die Tochter in einem Zimmer ein. Der 59-Jährige wurde festgenommen, er hatte 1,8 Promille im Blut.

BILD: SN/APA/LUKAS HUTER Beamte der Wega nahmen den 59-Jährigen fest