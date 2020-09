Nachbarin niedergestochen - Mann in Anstalt eingewiesen

Nach der fast tödlichen Messerattacke auf seine Nachbarin am 15. März in Wien-Ottakring ist am Montag ein 21-Jähriger am Straflandesgericht in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Der Mann war im Wahn auf die 31-Jährige losgegangen, die gerade im Innenhof eine Zigarette rauchte. Laut psychiatrischem Gutachten leidet der Mann unter paranoider Schizophrenie.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Der Platz des Angeklagten im Saal 105 im Wiener Landesgericht