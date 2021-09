Nachbarorte Burghausen und Hochburg-Ach streiten um eine Einbahn

Knapp vor der Wahl in Oberösterreich protestieren verkehrsgeplagte Anrainer gegen Umwege, die durch eine einseitig entschiedene Verkehrsregelung in der bayerischen Nachbarstadt notwendig werden.

Zwischen den Nachbargemeinden Hochburg-Ach im Bezirk Braunau und der Stadt Burghausen im Landkreis Altötting am westlichen Salzachufer in Bayern hängt seit einigen Monaten der Haussegen schief. Zankapfel ist ein Stück Straße vom Hauptplatz in Burghausen über die sogenannte Alte Brücke zur österreichischen Staatsgrenze. Der Abschnitt wurde mit Jahresbeginn zur Einbahn erklärt, sodass die Brücke nur noch von Österreich aus überquert werden darf. Entsprechend mehr Verkehr gibt es bei der sogenannten Neuen Brücke, die knapp drei Kilometer weiter flussaufwärts über die ...