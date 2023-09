Österreichs große Orden zeigen kein Interesse, das Trappistenkloster Engelszell fortzuführen. Kommt jetzt eine weltliche Lösung?

Im Jahr 1293 wurde das Stift Engelszell an der Donau gegründet. Es ist das letzte Trappistenkloster im deutschsprachigen Raum, der Orden hat sich in den vergangenen Jahren sukzessive in die Heimat Frankreich zurückgezogen. Mangels Mönchen, zuletzt waren nur mehr vier ...