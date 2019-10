Nachricht "Bombe an Bord" - AUA-Airbus durfte nicht fliegen

Weil ein Passagier in einem Bordmagazin eine handschriftliche Nachricht mit dem Text "Bombe an Bord" gefunden hat, musste ein Airbus A319 der Austrian Airlines (AUA) am Donnerstagvormittag in Wien-Schwechat auf dem Boden bleiben. Einen diesbezüglichen Bericht der "Kronen Zeitung" bestätigte AUA-Sprecher Peter Thier. "Wir habe in solchen Fällen ein sehr strenges Prozedere", sagte Thier.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Dummer und geschmackloser Scherz ließ Maschine am Boden bleiben