Verkehrsdelikte: Raser müssen selten in die Nachschulung

Knapp 13.000 Autofahrer werden pro Jahr zur Nachschulung verdonnert - die meisten wegen Alkohols oder Drogen am Steuer. Bei Schnellfahren ist das nicht so. Warum?

Trotz roter Ampel war am Sonntagabend in Wien ein Raser mit seinem Auto in den Wagen einer 48-jährigen Lenkerin gekracht. Die Frau starb, der 26-Jährige wurde festgenommen. Ein zweiter Raser stellte sich kurz darauf. Die beiden sollen sich ein Rennen geliefert haben, streiten das aber ab. Ob Rennen oder nicht: Der Todeslenker mit Wohnsitz in Belgien, über den am Mittwoch die Untersuchungshaft verhängt wurde, war mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Über 5 Millionen Raser im ...