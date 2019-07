Nachtsperren von S1-Tunnel Rannersdorf wegen Sanierung

Nach dem Lkw-Brand Ende April finden im S1-Tunnel Rannersdorf bei Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) weiter Sanierungsarbeiten statt. In diesem Zusammenhang kommt es in den nächsten Wochen zu Nachtsperren in Fahrtrichtung Vösendorf, teilte die Asfinag am Freitag mit. Eine großräumige Umfahrung ist über die Südosttangente (A23) möglich.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Die Arbeiten laufen auf Hochtouren