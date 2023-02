Nachwuchs bei den Schönbrunner Rüsselspringern

Rund zehn Gramm schwer und so groß wie ein Tischtennisball: Im Wüstenhaus vor den Toren des Tiergartens Schönbrunn gibt es Nachwuchs bei den Kurzohrrüsselspringern. Entdeckt wurden die Zwillinge am ersten Februar-Wochenende. Die Mutter hielt sie jedoch schon ein paar Tage in den Nestern im Pflanzendickicht versteckt. Wer die Winzlinge sehen will, sollte sich laut Tierpflegerin Kristina Stanschitz beeilen: "Die Jugend verläuft bei Rüsselspringern rasend schnell."

SN/APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/DANIEL