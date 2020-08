Nackter Autolenker baut betrunken Unfall in NÖ

Nackt und mit 1,6 Promille am Steuer hat am Freitag in den frühen Morgenstunden ein 29-jähriger Autolenker in Feuersbrunn in der Marktgemeinde Grafenwörth (Bezirk Tulln) einen Verkehrsunfall verursacht und Fahrerflucht begangen. Laut Polizei wurde der Betrunkene, den nun mehrere Anzeigen erwarten, rasch ausgeforscht.

Der nur mit Schuhen bekleidete 29-Jährige habe mit seinem Wagen einen Zaun, eine Straßenlaterne und einen Verteilerkasten beschädigt, hieß es. Der Mann sei dann davon- und nackt durch den Ort gelaufen, woraufhin Zeugen die Exekutive verständigten. Quelle: APA