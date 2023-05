Nackter Spaziergänger griff in Vorarlberg Polizisten an

Ein nackter Spaziergänger hat am Samstagabend in Feldkirch einem Polizisten mehrmals mit den Fäusten gegen den Kopf geschlagen. Als der 39-jährige Pole auf der Liechtensteinerstraße von der Polizeistreife angesprochen wurde, griff er den Polizeibeamten unvermittelt an. Schläge gegen eine Polizistin konnten abgewehrt werden, informierte die Exekutive. In weiterer Folge wurde der Mann zu Boden gebracht und festgenommen.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Ein Polizist wurde in Vorarlberg von einem Nackten attackiert.