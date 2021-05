Nächste Lockerung der Corona-Maßnahmen wird verkündet

Am 10. Juni werden die Corona-Schutzmaßnahmen weiter gelockert. Was in zwei Wochen wieder erlaubt wird, beraten Bundesregierung, Landeshauptleute und Gemeindebund gemeinsam mit Experten heute, Freitag, im Kanzleramt. Zu erwarten sind eine spätere Sperrstunde, weniger strenge Abstandsvorgaben für Handel und Gastronomie und eine teilweise Lockerung der Maskenpflicht im Freien. Die Ergebnisse der Beratungen werden gegen Mittag in einer Pressekonferenz verkündet.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Lokale und Gäste dürfen sich auf spätere Sperrstunde freuen