Nächste Woche laut Prognose unter 300 Intensivpatienten

Die Experten des Covid-Prognose-Konsortiums gehen in ihrer jüngsten Analyse von einer weiterhin sehr positiven Coronavirus-Entwicklung aus. So sollen sich die Neuinfektionen kommende Woche auf täglich rund 760 einpendeln. Außerdem werden am Montag weniger als 300 Covid-19-Intensivpatienten erwartet. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner soll laut der Prognose auf 55,9 Fällen am kommenden Mittwoch sinken.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Entwicklung in den Spitälern ist weiterhin gut