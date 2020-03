Nächster Nickelsdorf-Korridor für vier Nationen

Am Freitagabend öffnet Ungarn am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) erneut einen Korridor. Von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr dürfen Bürger aus Rumänien, Bulgarien, der Ukraine und aus Moldau die Grenze passieren, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland auf APA-Anfrage mit. Für serbische Bürger gibt es aufgrund der geschlossenen Grenzen in Serbien weiterhin keine Ausreisemöglichkeit.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Grenze wird auch für Bürger aus Ukraine und Moldau geöffnet