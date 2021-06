Nächster Prozess um Fälschung bei Kammerwahl

In Wels ist ein Ehepaar wegen Missbrauchs der Wahlkarten von Pflegerinnen angeklagt. Die Polizei fand bei Befragungen heraus, dass die stimmberechtigten Pflegerinnen meist gar nicht wussten, was sie auf Ersuchen ihrer Chefs in einem privaten Pflegedienst unterschrieben haben. In einem ähnlichen Prozess im Burgenland hatte ein anderes Ehepaar derartige Manipulationen zugegeben, in einem weiteren Fall in Tirol wird noch ermittelt.

SN/Copyright by: FRANZ NEUMAYR Pres In Oberösterreich kommt es nächste Woche zu einem Strafprozess wegen Fälschung und Täuschung bei der Wirtschaftskammerwahl 2020 (Symbolbild).