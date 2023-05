Natur oder Nutzfläche: Streit um eine Altwidmung

In St. Pölten soll ein großes Lebensmittellager gebaut werden. Warum die Anrainer hoffen, das Projekt verhindern zu können.

Wegen eines knapp 20 Hektar großen Ackers herrscht derzeit in St. Pölten jede Menge Aufregung. Der Lebensmittelgigant Rewe soll Interesse am Kauf der Fläche bekundet haben, um dort ein Lager zu errichten. Unter den Anrainern formierte sich sofort Protest: viel mehr Verkehr und unnötige Bodenversiegelung, so die Hauptargumente der Bürgerinitiative "Bodenschutz St. Pölten". Die Stadtverwaltung argumentiert, der Acker liege direkt neben einem Gewerbegebiet und sei im Grunde Teil davon. Und zwar schon lang. Es handelt sich nämlich um eine Altwidmung ...