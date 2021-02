Nazi-Rapper in Haft - Musik lief bei Attentat

Polizei nahm Mr. Bond fest. Bei der Terrorattacke in Halle auf eine Synagoge hörte der Angreifer ein Lied von ihm.

Mr. Bond ist in Haft. Der Rapper, der seit Jahren nationalsozialistische Liedtexte zu bekannten Hits verfasste, ist nun von Beamten des Verfassungsschutzes in Kärnten ausgeforscht worden. Mr. Bond hatte traurige Berühmtheit erlangt, weil der Attentäter im deutschen Halle bei seiner Tat im Oktober 2019 einen Song des Musikers hörte. Bei dem Attentat auf eine Synagoge waren zwei Menschen getötet worden. Den Tatverlauf übertrug er per Helmkamera als Livestream. Der Mann wurde wegen der Morde und 68 versuchter Morde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.

Mr. Bond soll auch das Hasspamphlet des Attentäters von Christchurch ins Deutsche übersetzt und veröffentlicht haben.

Bei der Hausdurchsuchung, ermittelt wird wegen der Herstellung und Verbreitung von NS-Gedankengut und Verhetzung, wurden Datenträger, Waffen, eine Reichskriegsflagge, NS-Devotionalien, Liedtexte sowie weitere Beweismittel (z. B. ein kleines Mischpult) sichergestellt. Der Mann soll zumindest seit 2016 Lieder im Internet und auf CDs veröffentlicht haben. Die Texte der Lieder verherrlichen den Nationalsozialismus, sind antisemitisch, rassistisch und fremdenfeindlich. So veröffentlichte er etwa nach dem Attentat in Neuseeland ein Lied mit dem Refrain "I need a Tarrant" ("Ich brauche einen Tarrant"), in dem er dem Attentäter zu den Klängen von Bonnie Tylers Welthit "I Need a Hero" die Ehre erwies. Im dazugehörigen Musikvideo war der Massenmörder mit Heiligenschein zu sehen.

Bernhard Weidinger vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes sagt, dass Musik, die rechtsextremes Gedankengut verherrliche, inzwischen so gut wie in allen Musiksparten zu finden sei. "Früher hat es Rechtsrock gegeben, das war es", sagt er. Mittlerweile gebe es aber auch Rechtsrap und Rechtsfolk. Vertrieben werde die Nazimusik über das Internet, aber auch über den Versandhandel, es gebe ja etliche einschlägig bekannte Unternehmen.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sagte zu der Verhaftung: "Der Kampf gegen Rechtsextremismus - egal in welcher Form er sich zeigt - ist Teil unserer historischen Verantwortung. Rechtsextremismus hat viele Gesichter und Formen angenommen. Umso wichtiger ist es, die Auseinandersetzung mit den Gräueltaten des Nationalsozialismus aktiv zu fördern."



Quelle: SN