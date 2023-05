Nazi-Rufe und Chris-Lohner-Hoppalas im Railjet

ÖBB zeigten nach falschen Durchsagen zwei Fahrgäste an, der Verfassungsschutz ermittelt.

Die Autorin und frühere TV-Programmansagerin Chris Lohner ist seit fast 35 Jahren auf Bahnhöfen und in den Zügen die Stimme der ÖBB – hier bei einem Fototermin im Februar 2009.

Zuerst Kinderlieder, dann zahlreiche Versprecher der langjährigen ÖBB-Stimme Chris Lohner und dann sogar noch eine Hitler-Rede mit "Heil Hitler"- und "Sieg Heil"-Rufen - es war aber kein Hacker-Angriff, der zu diesen Pannen in ÖBB-Zügen führte, sondern eine analog dürchgeführte Attacke.

Nach insgesamt drei Vorfällen mit bewusst herbeigeführten Falschdurchsagen in ÖBB-Fernverkehrszügen zwischen St. Pölten und Wien kündigten die Bundesbahnen am Montag eine Anzeige gegen zwei noch unbekannte Personen bei der Polizei an. Sie hätten anhand von Videoaufnahmen nach dem ...