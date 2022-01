Nehammer muss in Quarantäne bleiben

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) muss weiter in Heim-Quarantäne bleiben. Denn auch bei seinem heutigen PCR-Test ist der Regierungschef "positiv" getestet worden, wie sein Sprecher am Abend mitteilte. Nehammer ist demnach symptomfrei, voll arbeitsfähig und wird seine Termine in den kommenden Tagen per Video- bzw. Telefonkonferenzen wahrnehmen.

SN/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESE Nehammer muss daheim bleiben