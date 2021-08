Nehammer weist Seehofers Kritik an Migrationspolitik zurück

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Sonntag auf die Kritik seines deutschen Amtskollegen Horst Seehofer am "Egoismus" Österreichs in der Migrationsfrage reagiert. "Egoismus ist für mich als Innenminister keine politisch relevante Kategorie. Ich trage Verantwortung für die in Österreich lebenden Menschen und ihre Sicherheit", so Nehammer zur APA. Über 207.000 Asylanträge und über 133.000 Schutzgewährungen seit 2015 bräuchte man wohl nicht weiter kommentieren.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Nehammer (l.) und Seehofer in Migrationsfrage uneinig