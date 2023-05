Nehammer will 100 neue Kassenarztstellen noch heuer

Im aktuellen Tauziehen um Strukturreformen im Gesundheitsbereich macht Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) Zusagen schon vor Abschluss der Finanzausgleichsverhandlungen. Vor Journalisten kündigte er am Donnerstag an, dass noch heuer 100 zusätzliche Kassenarztstellen geschaffen würden. In den nächsten Jahren soll diese Zahl - wie von Sozialversicherung, Ärzten, Ländern und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) gefordert - auf 500 steigen, bis 2030 dann auf 800.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Nehammer verspricht mehr Ärzte