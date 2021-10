Nehammer zu Gesprächen über Migration in den Niederlanden

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ist am Freitag zu Gesprächen über Migration in die Niederlande aufgebrochen. Er trifft die niederländische Migrationsministerin Ankie Broekers-Knol und Justizminister Ferdinand Grapperhaus. Auch ein Besuch der EU-Polizeibehörde Europol ist geplant. Es sei der erste Besuch des Ministers in der Europolzentrale in Den Haag, teilte sein Pressesprecher mit.

SN/APA/ANP/JERRY LAMPEN Innenminister besucht auch Europol-Zentrale in Den Haag