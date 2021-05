Nehmen und Geben: Der Robin Hood im Container

Vermögen umverteilen. Seit fast sieben Jahren sammelt Max Luger Spenden. Das Geld gibt er direkt an Menschen weiter, die in großer Not sind.

Auf der einen Seite liegt das Schloss Mirabell, das politische Zentrum der Stadt Salzburg, auf der anderen die mondäne Kunstgalerie Thaddaeus Ropac. Dazwischen, wie ein - grüner - Stachel im Fleisch, steht ein Container. Dieser macht sichtbar, was viele nicht wahrhaben wollen: Auch in der schönen Festspielstadt leben Menschen, die mit ihrem Geld nicht über die Runden kommen. Es sind Alleinerzieherinnen, Mindestpensionisten oder Notstandshilfeempfänger, aber auch Menschen, die ihre Arbeit verloren haben und die Zeit bis zur ersten Auszahlung des ...