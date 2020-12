Neonazis in Österreich: Radikalisierung am äußersten rechten Rand

Heimische Neonazis setzen zunehmend auf Waffen. Diese werden auch mit Prostitution und Drogen finanziert.

76 automatische und halbautomatische Waffen, 14 Pistolen und Revolver sowie mindestens 100.000 Schuss Munition. Das war, wie berichtet, die Ausbeute bei insgesamt fünf Hausdurchsuchungen in der vergangenen Woche. Es gab fünf Festnahmen - darunter auch einen alten Bekannten. Der 53-Jährige zählt seit rund 30 Jahren zu den bekannteren Namen in der heimischen Neonazi-Szene. Er war 1995 wegen NS-Wiederbetätigung zu fünf und im Juni 2018 zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Bereits im Jänner 2018 erhielt der Mann in Passau wegen ...