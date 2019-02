NEOS fordern Gewaltambulanzen in allen Bundesländern

Angesichts der Häufung von Frauenmorden in den letzten Wochen fordern die NEOS als Teil ihres Gewaltschutzpakets Gewaltambulanzen in allen Bundesländern als spezialisierte Anlaufstelle für betroffene Frauen und Männer. Eine derartige Ambulanz solle sicherstellen, dass Opfer von sexualisierter Gewalt rund um die Uhr (auch an Feiertagen) Unterstützung bekommen.

SN/APA (dpa)/Maurizio Gambarini Gewaltambulanzen sollen Anlaufstelle für alle Betroffenen sein